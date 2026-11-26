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Dal 5 al 13 dicembre, a tre settimane da Natale, Artigiano in Fiera 2026 porta a Fieramilano Rho circa 2.700 artigiani da un'ottantina di Paesi. Gli otto padiglioni sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 22 e l'ingresso è gratuito. Lì si possono comprare regali fatti a mano direttamente da chi li realizza, poi fermarsi a mangiare in uno dei 29 ristoranti dall'Italia e dal mondo.
Regali di Natale ad Artigiano in Fiera: cosa si trova
Si trovano abbigliamento e accessori, oggetti di design e per la casa, prodotti per la cura della persona e per il tempo libero. Arrivano da Asia, Africa, Americhe ed Europa, oltre che da tutte le venti regioni italiane. Le più rappresentate sono la Calabria, con 235 espositori, la Sicilia, con 220, e la Lombardia, con 120.
Sono in gran parte pezzi unici o piccole serie. Comprarli allo stand significa poter chiedere a chi li ha fatti da dove arriva la materia prima e come nasce un oggetto, e farsi consigliare quello giusto per la persona a cui è destinato. Chi cerca un regalo più attento all'ambiente trova maglieria in filati biologici o rigenerati, cosmetici da coltivazioni biologiche e oggetti realizzati con materiali di recupero.
Specialità da regalare e da portare a tavola
Accanto all'artigianato c'è un lungo percorso tra specialità gastronomiche e prodotti tipici. Si possono regalare o mettere in tavola durante le feste: vini biologici, prodotti DOP e IGP, conserve di montagna, miele.
Ristoranti e Luoghi del Gusto: le novità 2026
Tra un acquisto e l'altro ci si può fermare in uno dei 29 ristoranti o dei 19 Luoghi del Gusto. Ci sono i classici della tradizione italiana e diverse cucine internazionali. La novità di quest'anno è un ristorante nepalese, mentre argentino, messicano e spagnolo hanno rinnovato i loro menu.
Con la chiusura alle 22 si può andare anche nel tardo pomeriggio: prima gli acquisti, poi la cena in fiera. Per entrare basta il pass gratuito, da scaricare sul sito artigianoinfiera.it.