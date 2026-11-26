Sono in gran parte pezzi unici o piccole serie. Comprarli allo stand significa poter chiedere a chi li ha fatti da dove arriva la materia prima e come nasce un oggetto, e farsi consigliare quello giusto per la persona a cui è destinato. Chi cerca un regalo più attento all'ambiente trova maglieria in filati biologici o rigenerati, cosmetici da coltivazioni biologiche e oggetti realizzati con materiali di recupero.