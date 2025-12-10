Artigiano in Fiera: che fare nel giorno dello sciopero generale CGIL

“Gli scioperi, pur essendo uno strumento legittimo di protesta e di rivendicazione, generano conseguenze pesanti per chi vive di lavoro artigianale. Chi lavora con le proprie mani e con passione, subisce in modo sproporzionato gli effetti di queste paralisi. Non si tratta solo di un danno economico, ma anche di un colpo alla credibilità e alla fiducia costruita con fatica nel tempo. È giusto che i lavoratori difendano i propri diritti, ma è altrettanto giusto ricordare che esistono categorie come gli artigiani, che pagano un prezzo altissimo per ogni sciopero. Serve maggiore responsabilità e un dialogo che tenga conto delle esigenze di chi non ha voce, ma che rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale” dichiara Antonio Intiglietta, Presidente e fondatore di Artigiano in Fiera.