Al via la 30ª edizione di Artigiano in Fiera

Nove giorni per un giro del mondo alla ricerca di regali originali da 5 continenti - L’edizione 2025 di Artigiano in Fiera, la trentesima, è segnata sia da una straordinaria apertura internazionale che dalla presenza di tutte le regioni italiane. I visitatori possono toccare con mano la diversità e l'unicità dei prodotti artigianali dei popoli presenti. Dall’Africa ad esempio ci saranno le ceramiche della Cabilia dall’Algeria; gli oggetti nei colori tipici della tradizione dalla Tunisia; la cosmesi naturale e bio dal Marocco; l’abbigliamento, ceramiche e gioielli dalle 5 imprese Etiopi al loro esordio in fiera. Dall’Asia pashmine in seta e cashmere dall’India e dal Nepal che porta anche campane tibetane; rodotti tipici e dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri dall’Arabia Saudita. Il Vietnam, con Hanoi, valorizza agroalimentari sostenibili e inclusivi; dalla Corea del Sud cosmesi e rituali di bellezza; dall’Iran tappeti unici e zafferano tipico; sete e tessuti dall’Uzbekistan. Tra le novità, la Giordania partecipa con Micro Fund for Women Company, che supporta e valorizza le donne artigiane di Amman. Dal Vecchio Continente, Francia e Turchia con offerte artigianali molto vaste; Portogallo e Grecia con eccellenze tipiche enogastronomiche. Tra i Paesi del Sud America spiccano la Colombia, con gioielli tipici realizzati a mano e placcati in oro oltre al rinomato caffè; il Perù con prodotti in cuoio, pelle, tessile, ceramica e gioielleria, oltre a eccellenze locali provenienti da Cuba e Uruguay. Da sempre Artigiano in Fiera valorizza anche il legame profondo tra artigiano, territorio e tradizione, offrendo un viaggio affascinante nel Made in Italy più autentico dove incontrare artigiani e collettive provenienti da tutte le regioni italiane.