Artigiano in Fiera 2025, un pass gratuito per la visita

È disponibile il pass gratuito per visitare Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che torna dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’appuntamento, giunto quest’anno al suo trentesimo anniversario, si preannuncia particolarmente ricco con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi distribuiti su 9 padiglioni oltre a 30 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dall’Italia al resto del mondo. Per visitare la "piazza" dedicata alla bellezza e alla bontà delle arti e dei mestieri è già disponibile il pass gratuito personale, valido per tutti i giorni della fiera e per più ingressi.