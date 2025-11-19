Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
artigiano in fiera 2025
Appuntamento per tutti

Artigiano in Fiera 2025, un pass gratuito per la visita

La trentesima edizione del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani si svolge dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho

19 Nov 2025 - 10:00
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

È disponibile il pass gratuito per visitare Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che torna dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’appuntamento, giunto quest’anno al suo trentesimo anniversario, si preannuncia particolarmente ricco con circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi distribuiti su 9 padiglioni oltre a 30 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dall’Italia al resto del mondo. Per visitare la "piazza" dedicata alla bellezza e alla bontà delle arti e dei mestieri è già disponibile il pass gratuito personale, valido per tutti i giorni della fiera e per più ingressi.  

Quest’anno con il tema “È il momento della persona”, la fiera rinnova la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo che, con il loro saper fare, incarnano l'espressione autentica di un'umanità al lavoro: nei loro gesti creativi si fondono elementi profondi come l’identità personale, la memoria storica, la passione, il legame con il territorio, la ricchezza culturale, la forza della tradizione e lo slancio verso l’innovazione. Oggi scegliere la "via artigiana" significa abbracciare una dimensione del lavoro più umana e sostenibile che rappresenta un contributo reale, vivo, prezioso: un patrimonio per tutta l’umanità.

COME OTTENERE IL PASS
Chi non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera può scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. Tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale), invece, hanno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi.

COME RAGGIUNGERE ARTIGIANO IN FIERA
Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l'Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi è di oltre 10.000 posti auto. 

artigiano in fiera

Sullo stesso tema