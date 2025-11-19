A Fieramilano Rho prende il via l’Artigiano in Fiera 2025

Torna l’appuntamento con “Artigiano in Fiera”, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che taglia il traguardo della trentesima edizione. Quest’anno la manifestazione, in programma presso i padiglioni di Fieramilano Rho da sabato 6 a domenica 14 dicembre, ha come tema conduttore "È il momento della persona”, in coerenza con la consuetudine e lo spirito stesso dell’evento, nato per esaltare gli artigiani che esprimono con il proprio lavoro la bellezza, la bontà e il valore delle arti e dei mestieri.