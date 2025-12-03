Ad Artigiano in Fiera le eccellenze delle Marche

La partecipazione della Regione Marche ad Artigiano in Fiera è stata presentata nel corso della conferenza stampa organizzata dall’assessorato allo Sviluppo Economico presso la sede regionale di Ancona. In occasione dell’evento è intervenuto l'assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche Giacomo Bugaro, che ha commentato: “Artigiano in Fiera è una vetrina straordinaria, capace ogni anno di richiamare oltre 1 milione di visitatori, oltre 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi e una comunità online che supera il 1.500.000 milioni di utenti unici. In questo contesto di grande prestigio, le Marche tornano protagoniste con 41 imprese selezionate, che rappresentano al meglio il nostro saper fare, la creatività e l’eccellenza produttiva del territorio. Per le aziende marchigiane questa manifestazione è un’opportunità concreta per farsi conoscere, incontrare nuovi mercati e rafforzare la propria competitività anche a livello internazionale. Stiamo portando avanti azioni concrete per sostenere il tessuto produttivo: dalla promozione del brand Marche alle iniziative per l’internazionalizzazione, fino ai programmi che incoraggiano l’innovazione nelle micro e piccole imprese artigiane. Sono interventi che puntano a dare concrete opportunità di crescita, aprendo nuovi mercati e rafforzando la competitività delle nostre aziende. Nel padiglione Marche proporremo non solo prodotti, ma esperienze: laboratori dal vivo, dimostrazioni delle lavorazioni tipiche, degustazioni che racconteranno la cultura e le emozioni della nostra regione”.