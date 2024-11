Artigiano in Fiera, la qualità made in Colombia del Café de La Fonda

Perché partecipare ad Artigiano in Fiera?

"Credo di essere tra gli artigiani più storici alla fiera, alla quale partecipo dal 2003. Da allora Artigiano in Fiera è cresciuta pur rimanendo fedele ai suoi valori come qualità, originalità e sostenibilità, favorendo la dimensione umana del lavoro. Per questo sono felice di tornare anche quest’anno per fare parte di quella che secondo me è la più importante manifestazione internazionale dedicata all’artigianato".