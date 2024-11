Artigiano in Fiera, dai Paesi Bassi la senape di Antonia’s Mosterd

Come nasce Antonia’s Mosterd?

"Siamo una piccola fabbrica di senape artigianale, nata nel 2009 e gestita principalmente da me Harold Knobben, con il supporto della famiglia. Il nome arriva da mia mamma Antonia da cui deriva il metodo artigianale di produrre senape. Dopo la sua morte, ho seguito la tradizione ne ho fatto la mia professione, continuando una produzione di senape e salsa di senape solo artigianale per garantire un prodotto di alta qualità. Il prodotto è composto da aceto e semi di senape immersi in botti di legno e macinati nei mulini".