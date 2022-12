Artigiano in Fiera, sostenibilità e innovazione? La sintesi è in un tarallo 

Con questa premessa nasce l'avventura di Mascalzone, il tarallo dello Chef , brand giovane e innovativo che approda all' Artigiano in Fiera , la manifestazione che mette in vetrina le eccellenze della produzione artigiana, italiana e non, fino all'11 dicembre a Fieramilano (Rho).

"Mascalzone, il tarallo dello Chef" nasce dall’incontro quasi casuale tra tre giovani eccellenze professionali pugliesi, accomunate dall’irrefrenabile voglia di gridare al mondo l’orgogliosa appartenenza alla propria terra, la Puglia. A dargli vita sono infatti una odontoiatra di successo (Naomy), uno stimato imprenditore con anni di esperienza nel food (Massimo) e un avvocato affermato (Saverio).

Sostenibilità sociale e ambientale - "Per anni, il mercato agricolo ha sfruttato intensivamente il potenziale della terra, con l’ossessivo ideale del profitto speculativo, che è ricaduto sulla mancanza di diritti ai lavoratori e su una qualità scadente dei prodotti offerti - spiega infatti l'azienda -. Il Tarallo Mascalzone nasce per fornire una alternativa gioiosa e sostenibile, con un prodotto a km 0, a cui lavorano persone felici di fare questo per sé e per gli altri. Per questo motivo il metodo di produzione si basa su materie prime di qualità acquisite da produttori locali, tutti legati da un rapporto di stima e amicizia, una piccola grande spinta, che diffonderà pratiche di lavoro etiche, sostenibili e donatrici di felicità".

Lo Chef - "Con queste premesse e la voglia di creare comunque un prodotto che stupisse all’assaggio per intensità dei sapori, ricordo della tradizione ed un occhio attento all’innovazione - aggiunge ancora l'azienda -, è nata la collaborazione con un grande Chef, orgogliosamente canosino di nascita, Nicola Lenoci. E così dopo mesi di prove si è giunti a definire i taralli della linea Mascalzone, cinque semplici gusti che compongono la nostra collezione d’autore ma che sarà arricchita stagionalmente con le nuove proposte e ricette dello Chef".

