Artigiano in Fiera, Intiglietta: "I nuovi artigiani? Giovani e sostenibili"

Ma non solo, spesso infatti, prosegue Intiglietta, i nuovi artigiani "hanno una capacità di marketing, di comunicazione e di promozione che permette di fare un salto in avanti alla tradizione artigianale".

La sostenibilità dei nuovi artigiani - Quanto alla sostenibilità, tema sempre più caro al mondo produttivo, Intiglietta spiega come sia un concetto che "fa parte del Dna dell'artigiano, che prende prodotti naturali e li trasforma nel rispetto della natura e dei processi di trasformazione naturali o con un occhio particolare per il riciclo dello scarto e la rigenerazione della materia. All'Artigiano abbiamo per esempio due ragazzi veneti che prendono i copertoni delle ruote e li trasformano in accessori, come cinture e ciondoli. O una ragazza della Brianza che prende gli scarti del papà che fa infissi e realizza cartoleria oggettistica per la casa".

Clicca qui per scaricare il tuo invito gratuito

ARTIGIANO IN FIERA

Dal 3 all'11 dicembre

Fieramilano (Rho)