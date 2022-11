La creatività ucraina all'Artigiano in Fiera

Ukr Cossacks, l'artigianalità sopravvive alla guerra - Andriy Sulimenko, giovane produttore ucraino di souvenir, accessori e altri prodotti di alta qualità, ha fondato nel 2014 la realtà Fisher Gifts, rinominata poi in Ukr Cossacks dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. L’attività comprende l’unione di un gruppo di talentuosi artigiani locali sotto un unico marchio per rendere popolari i prodotti e l’artigianato ucraino nel mondo. La produzione, che utilizza una rigorosa tecnologia, comprende borse, portafogli, custodie per passaporti e carte di credito in pelle ed ecopelle, quaderni e block-notes con blocchi di carta intercambiabili e dipinti in ecopelle. Il loro motto è: “Prodotti ucraini, qualità europea ad un prezzo ucraino”.

Dall’inizio del conflitto lavorano nei sotterranei e sono riusciti a organizzarsi per portare parte della loro produzione in Fiera. Hanno inoltre creato un reparto tessile parallelo a quello tradizionale in cui producono abbigliamento per l’esercito come magliette, marsupi di tessuto mimetico. Parte del ricavato della loro vendita andrà agli sfollati e alle famiglie che hanno perso qualcuno in guerra.

Zefit Handmade, la tradizione dei Carpazzi - Zefir Handmade è lo studio di produzione di Yulia Syrovatska, che realizza, rigorosamente a mano, cardigan, sciarpe e colbacchi. Yulia lavora con la sue figlie nella città di Lviv, definita da molti la seconda capitale ucraina dopo Kiev. Il materiale principale è la lana naturale e i modelli sono contemporanei con i disegni tradizionali del territorio. I colori sono quelli tenui della natura e i colori accesi, vivaci, secondo la tradizione dei Carpazi ucraini. Tutto fatto rigorosamente a mano.

ARTIGIANO IN FIERA

Dal 3 all'11 dicembre 2022

Fieramilano (Rho)