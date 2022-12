Artigiano in Fiera, prende il via l'edizione 2022: "Ci aspettiamo un milione di visitatori"

All'inaugurazione presenti, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per il primo cittadino del capoluogo lombardo, l'evento rappresenta "Milano, popolare e aperta a tutti: è un'iniziativa che anima la nostra città e che dà a tutti opportunità e occasioni di incontro". Sala ha inoltre sottolineato che "la manifestazione va avanti da un quarto di secolo con grande merito, con la forza di rilanciare e andare avanti" e unendo il "valore dell'Italia con il valore dell'internazionalità e della sostenibilità".

"Ci aspettiamo un milione di visitatori" - "L'Artigiano in Fiera è una tradizione - ha quindi spiegato Luca Palermo, amministratore delegato di Fieramilano -. La cosa bella è che i padiglioni sono pieni anche di giovani quindi è una tradizione che si tramanda, si innova e rinnova. Ci sono 80 Paesi rappresentati con il meglio del saper fare, ma c'è anche tanta innovazione". Quest'anno, ha quindi concluso, "ci aspettiamo un milione di visitatori".

Artigiano in Fiera è "uno strumento formidabile per l'artigianato, per questo settore strategico che è una delle colonne e delle spine dorsali del nostro Paese. Qui si fanno davvero gli ultimi affari per sostenere e consolidare in questo momento così critico il business delle piccole aziende e per la loro per la loro sopravvivenza nel 2023", ha aggiunto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fieramilano.

Clicca qui per scaricare il tuo invito gratuito

ARTIGIANO IN FIERA

Dal 3 all'11 dicembre

Fieramilano (Rho)