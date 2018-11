foto LaPresse

13:55

- Il nuovo fondo salva-Stati Esm non basta per superare la crisi. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo a un convegno organizzato dall'Università di Roma Tre. "Se fosse l'unico meccanismo per fronteggiare la crisi finanziaria - ha detto Visco - sarebbe insufficiente". Parlando della decisione della Corte Costituzionale tedesca, Visco ha osservato: "Ha solo detto che l'Esm è legittimo, niente di nuovo".