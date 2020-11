Arriva lo smartphone lowcost di Yahoo: costa solo 50 dollari

Yahoo si lancia nel mercato degli smartphone. L'azienda californiana di proprietà dell'operatore mobile americano Verizon ha lanciato sul mercato Yahoo Mobile Zte Blade A3Y, il nuovo dispositivo entry level prodotto dal colosso cinese Zte. In vendita per ora solo negli Stati Uniti, sarà disponibile per tutti i clienti del provider Yahoo Mobile al prezzo di 50 dollari.

LA TRASFORMAZIONE DI YAHOO

Il nuovo smartphone di Yahoo punta forte sul prezzo, decisamente inferiore rispetto a quelli offerti dalla concorrenza, e sulla sinergia con Yahoo Mobile. Lo storico portale web fondato nel 1994 a marzo 2020 si è infatti trasformato in un operatore mobile che si appoggia sulle reti 4G di Verizon. Il provider offre un unico piano tariffario con dati, chiamate e sms illimitati a 40 dollari al mese.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Yahoo Mobile Zte Blade A3Y avrà lo storico colore viola della casa madre e monterà uno schermo da 5,45 pollici. Lo smartphone sarà provvisto di una fotocamera posteriore da 8 megapixel, una frontale da 5 megapixel, un processore Mediatek con 2 GB di Ram e una memoria espandibile da 32 GB. Sul telefono saranno disponibili da subito le app di Yahoo, dalla mail al meteo, passando per le news, lo sport e la finanza.

IL COLOSSO CINESE ZTE

Per lanciarsi nel mercato degli smartphone, Yahoo ha scelto Zte, colosso cinese di progettazione e produzione di dispositivi e sistemi di telecomunicazione. A settembre la società ha presentato in Cina Axon 20, il primo telefono 5G al mondo a integrare la fotocamera sotto al display. Nel terzo trimestre del 2020 il fatturato dell'azienda è cresciuto del 37,2% su base annua, superando i 4 miliardi di dollari.

