Armani, Giuseppe Marsocci nominato dal Cda nuovo a.d. del gruppo

E' Giuseppe Marsocci il nuovo amministratore delegato del gruppo Armani e la sua nomina ha effetto immediato. Lo annuncia il Cda dove Marsocci, che è da 23 anni all'interno del gruppo, fa il suo ingresso dopo essere stato proposto all'unanimità dalla Fondazione Armani. In passato Ceo America, dal 2019 il nuovo a.d. ha affiancato direttamente Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. Vicepresidente del Cda sarà la sorella di Armani, Silvana. "Ringrazio tutti per la fiducia - ha detto Marsocci -. E' un progetto di straordinaria importanza, di continuità e valorizzazione di uno dei marchi del Made in Italy più prestigiosi al mondo, che anzi ha sublimato per i clienti e il mercato la natura di semplice marchio, acquisendo a tutto diritto il valore di brand lifestyle".