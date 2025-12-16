Ariston ha acquisito il 100% di Riello

L'operazione consente di generare molteplici leve di creazione di valore, grazie a sinergie tecnologiche, ottimizzazioni negli approvvigionamenti e nella logistica, e ad un portafoglio di prodotti complementare. In Italia, grazie alla combinazione dei business di Ariston e Riello, il gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua, ampliando il portafoglio prodotti e sfruttando un'ampia rete di installatori fidelizzati, supportata da una capillare rete di assistenza post vendita. Ariston Group ha ricevuto consulenza finanziaria da Mediobanca, Ardea Partners e Bnp Paribas, e assistenza legale da PedersoliGattai e BonelliErede.