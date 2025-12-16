Ariston ha acquisito il 100% di Riello

Il gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua
© IPA
Ariston Group ha sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l'acquisizione del 100% delle azioni e dei diritti di voto di Riello Group e Riello America Llc. Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello opera nel settore del comfort climatico e delle combustion technologies. Per il 2025, i ricavi netti del gruppo Riello sono attesi pari a circa 400 milioni di euro con un margine operativo lordo (Ebitda) rettificato pari a circa 35 milioni di euro. Le parti hanno concordato un enterprise value di 289 milioni di euro, includendo la stima delle sinergie a regime.
L'operazione di acquisizione di Riello da parte di Ariston è attesa generare un impatto positivo dell'utile per azione rettificato già dal secondo anno post-closing, con un incremento high teens nel 2026, includendo la stima delle sinergie a regime. L'acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston Group, con pagamento previsto al completamento dell'operazione. Il completamento dell'operazione è previsto entro la fine del primo semestre 2026.
L'operazione consente di generare molteplici leve di creazione di valore, grazie a sinergie tecnologiche, ottimizzazioni negli approvvigionamenti e nella logistica, e ad un portafoglio di prodotti complementare. In Italia, grazie alla combinazione dei business di Ariston e Riello, il gruppo rafforzerà il proprio ruolo nel settore del comfort climatico e del riscaldamento dell'acqua, ampliando il portafoglio prodotti e sfruttando un'ampia rete di installatori fidelizzati, supportata da una capillare rete di assistenza post vendita. Ariston Group ha ricevuto consulenza finanziaria da Mediobanca, Ardea Partners e Bnp Paribas, e assistenza legale da PedersoliGattai e BonelliErede.
"Sono lieto di annunciare l'acquisizione di Riello, una tappa fondamentale della nostra strategia di crescita. Riello rappresenta con orgoglio un'icona italiana centenaria nei settori del comfort termico e delle tecnologie avanzate di combustione", afferma Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Group. "Riello vanta una prestigiosa storia e persone di grande talento", sostiene David Gitlin, presidente e amministratore delegato di Carrier. "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al team di Riello nella famiglia Ariston Group", evidenzia Maurizio Brusadelli, amministratore delegato di Ariston Group.