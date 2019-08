Argentina: governo annuncia rinegoziazione unilaterale del debito

Il ministro delle Finanze argentino Hernan Lacunza ha annunciato che il governo rinegozierà il suo debito estero a corto, medio e lungo periodo, "senza intenzione di tagli in capitale e interessi, ma per ricercare tempi più lunghi che permettano di dare stabilità all'economia". Lacunza ha precisato che questo proposito riguarda sia il debito pubblico interno sia quello estero, "per il quale saranno consultate le banche per perfezionare le proposte".