Argentina, Fitch taglia il rating e la dichiara in default limitato

Fitch ha tagliato il rating sull'Argentina da "CCC" a "RD", che corrisponde ad un giudizio di default limitato. La decisione, spiega l'agenzia, segue la decisione del governo argentino di rinviare unilateralmente il rimborso di alcune obbligazioni in scadenza il 30 agosto", in particolare alcuni titoli a breve termine denominati in pesos e in dollari americani.