ArcelorMittal, sindacati: male l'incontro, rimettere lo scudo penale

I sindacati si dicono "per nulla soddisfatti" dell'incontro al Mise sul dossier ex Ilva. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil affermano che ArcelorMittal "ha espresso la volontà di lasciare la fabbrica" e chiedono quindi al governo di "ripristinare lo scudo penale per togliere gli alibi alla proprietà". Intanto la Uilm annuncia che "ci sarà un'insubordinazione verso la proprietà" e che i lavoratori non spegneranno gli impianti di Taranto.