ArcelorMittal, Patuanelli: "Grazie ai commissari per la denuncia"

Il ministro Stefano Patuanelli ringrazia "i commissari straordinari dell'ex Ilva per aver depositato nelle mani del procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, e del procuratore aggiunto Maurizio Carbone, un esposto denuncia" contro ArcelorMittal, in particolare per "fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale, lesivi dell'economia nazionale". Il messaggio è stato pubblicato sull'account Facebook del titolare dello Svliuppo economico.