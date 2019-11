ArcelorMittal, l'a.d. Morselli al giudice: impegno a proseguire la produzione

L'a.d. di Mittal Morselli, da quanto si è saputo, in aula davanti al giudice Marangoni ha rilasciato una dichiarazione spiegando, da un lato, che l'azienda, pur non essendo obbligata, ha ottemperato all'invito del Tribunale dei giorni scorsi a non bloccare la produzione nella pendenza del procedimento civile, ossia a non assumere "iniziative irreversibili" per il funzionamento degli stabilimenti. E in più ha formalizzato, sempre in aula, la propria accettazione alla disponibilità manifestata dal premier Giuseppe Conte, nell'incontro di venerdi' scorso, ad instaurare un dialogo sulla controversia.

Infine, Morselli ha assunto l'impegno fino al 20 dicembre prossimo, data della prossima udienza in cui si farà il punto sul raggiungimento dell'accordo tra le parti, a garantire il "normale funzionamento degli impianti e la continuità produttiva". Un impegno assunto, come è stato riferito, proprio per rispetto nei confronti del presidente del Consiglio e dopo le intese raggiunte nell'incontro del 22 novembre.