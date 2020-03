ArcelorMittal, Gualtieri: "Con l'accordo prospettive concrete"

"Siamo soddisfatti per un accordo che assicura continuità operativa all'impianto e pone le basi per un progetto di politica industriale di grande respiro che coniuga, grazie ad importanti investimenti pubblici, il rispetto per la salute e per l'ambiente, l'occupazione e la garanzia di prospettive di competitività". Il ministro dell'Economia Roberto Gualteri commenta così l'accordo tra l'amministrazione straordinaria di Ilva e ArcelorMittal Italia.