ArcelorMittal, fonti Mise: "Il governo non consentirà la chiusura"

Il governo "non consentirà la chiusura dell'ex Ilva". E' quanto affermano fonti del ministero dell'Economia presenti al vertice organizzato dall'esecutivo. "Non esistono presupposti giuridici per il recesso del contratto. Convocheremo immediatamente ArcelorMittal", ha precisato una fonte vicina al ministro Stefano Patuanelli.