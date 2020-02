ArcelorMittal, fonti: accordo vicino, verso il  rinvio della causa

ArcelorMittal e i commissari dell'ex Ilva sarebbero vicini a un accordo di massima per arrivare a modificare il contratto di affitto e acquisizione degli stabilimenti. Lo riferiscono fonti qualificate. Per arrivare a un testo definitivo, però, serviranno ancora dei giorni e, dunque, le parti dovrebbero chiedere venerdì un rinvio del procedimento di almeno una quindicina di giorni o poco più. La richiesta sarà formalizzata in udienza.