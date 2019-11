ArcelorMittal, Fim-Cisl: "Alta adesione allo sciopero, bloccata acciaieria 1"

Lo sciopero proclamato dalla sola Fim-Cisl per lo stabilimento ex Ilva di Taranto "sta avendo un'alta adesione". Lo fa sapere la stessa sigla sindacale con una nota nella quale si sottolinea che è "bloccata l'acciaieria 1. L'azienda ha tentato di precettare i lavoratori per la messa in sicurezza dell'impianto, non trovando riscontro. Lo sciopero va avanti fino alle 15 di giovedì quando è previsto il blocco della portineria C con relativo blocco dei camion".