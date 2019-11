ArcelorMittal, Di Maio: "Obiettivo ora è portare l'azienda al tavolo"

"C'è una questione tempo: tutti pensano che il contenzioso con Mittal sia lungo ma il ricorso d'urgenza che presenteremo in pochi giorni ci dirà se Arcelor può arrogarsi la decisione di andarsene così. In pochi giorni ci sarà la prima risposta, poi ci sarà un lungo contenzioso ma intanto l'obiettivo è fare in modo che Arcelor si sieda al tavolo e ritiri la procedura". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando all'uscita dalla Camera.