ArcelorMittal, Conte: "Tratto solo se l'attività non sarà dismessa"

L'incontro in programma venerdì con ArcelorMittal "potrebbe non essere risolutivo" secondo Giuseppe Conte, che porterà al vertice "una posizione molto chiara" da parte del governo. Il premier ha definito "inaccettabile" l'iniziativa giudiziaria della società franco-indiana, ma ha detto di essere "cento volte disponibile a trattare" se ci saranno assicurazioni sul fatto che l'attività non sarà dismessa.