ArcelorMittal, Cisl: "Pretendiamo che l'accordo sia rispettato"

L'incontro al Mise sul dossier ex Ilva "è stato un incontro molto complicato, dove non ci sono stati passi in avanti. Noi pretendiamo che l'accordo che insieme ad ArcelorMittal abbiamo firmato un anno fa, con garante il governo, sia rispettato da tutti". Lo ha affermato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, arrivando al Circo Massimo per la manifestazione unitaria dei pensionati.