Apple userà l’intelligenza artificiale di Alibaba sugli iPhone venduti in Cina

TITOLO ALIBABA IN RIALZO

L’indiscrezione sulla collaborazione tra Apple e Alibaba era stata lanciata dal sito The Information. Voci che avevano fatto decollare il titolo di Alibaba sulla Borsa di Hong Kong, con un rialzo che anche oggi è intorno al 2,5%. Rispetto al resto del mondo, l’implementazione di Apple Intelligence sui dispositivi di Cupertino era in stallo in Cina a causa delle restrizioni sull’uso delle tecnologie tra Washington e Pechino.