Apple a Ue: abrogare legge su concorrenza digitale

Apple ha chiesto all'Unione Europea di abrogare il Regolamento sui mercati digitali (Dma), la legge entrata in vigore lo scorso anno che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte dei giganti della tecnologia. Il gruppo americano, che ha contestato il regolamento fin dall'inizio, sostiene che ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti e li ha esposti a rischi da cui erano precedentemente protetti. "Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo verrà adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo", ha affermato Apple in una comunicazione formale alla Commissione Europea.