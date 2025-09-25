Logo Tgcom24
Apple a Ue: abrogare legge su concorrenza digitale

25 Set 2025 - 05:47
© -afp

Apple ha chiesto all'Unione Europea di abrogare il Regolamento sui mercati digitali (Dma), la legge entrata in vigore lo scorso anno che mira a porre fine agli abusi di posizione dominante da parte dei giganti della tecnologia. Il gruppo americano, che ha contestato il regolamento fin dall'inizio, sostiene che ha portato a un degrado dei servizi forniti agli utenti e li ha esposti a rischi da cui erano precedentemente protetti. "Il Dma dovrebbe essere abrogato e al contempo verrà adottato uno strumento legislativo più appropriato allo scopo", ha affermato Apple in una comunicazione formale alla Commissione Europea.

