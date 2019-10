Apple, Google e Amazon: ecco i marchi che valgono di più al mondo

Anche nel 2019 Apple , Google e Amazon sono i tre brand che hanno il maggiore valore a livello globale, seguiti a ruota da Microsoft e Coca Cola . E' quanto risulta dalla nuova edizione della classifica Best Global Brands realizzata da Interbrand. Tre marchi italiani si sono classificati nella top 100: Gucci , Ferrari e Prada , rispettivamente al 33mo, 77mo e 100mo posto. Esce invece dalla top 10 Facebook.

In dettaglio, Apple ha un valore economico di 234,241 miliardi di dollari, Google 167,713 miliardi, Amazon 125,263 miliardi. Apple e Google mantengono la propria posizione al vertice per il settimo anno consecutivo, confermando anche il loro trend di crescita, rispettivamente del 9% e 8%. Uber e LinkedIn entrano a far parte dei 100 brand globali a maggior valore economico, debuttando nell'edizione di quest'anno.

Nella top 10, dopo Apple, Google, Amazon, Microsoft e Coca Cola, si classificano Samsung, Toyota, Mercedes-Benz, McDonald’s e Disney.

Quest’anno invece la performance di Facebook non è stata positiva: il brand esce dalla Top 10, scivolando di cinque posizioni. Entrato nel Best Global Brands nel 2012 in 69esima posizione, Facebook ha fatto registrare una crescita costante nei cinque anni successivi, raggiungendo il valore massimo nel 2017 con 48,188 miliardi di dollari e l'ottava posizione. Nel 2018 il brand è sceso di un gradino e quest'anno ha perso un ulteriore 11,8%.