Apple supera i 4mila miliardi di capitalizzazione

Apple entra ufficialmente nel ristretto club delle aziende da 4mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo di Cupertino ha raggiunto per la prima volta nella sua storia questa soglia record, spinta dal rally del titolo negli ultimi mesi. Si tratta della terza società quotata al mondo a superare il traguardo, dopo Nvidia e Microsoft. Negli ultimi tre mesi, le azioni Apple hanno messo a segno un balzo del 25%, sostenute dai risultati positivi del nuovo iPhone 17, lanciato a settembre. Anche Microsoft ha superato lo stesso livello di valutazione, dopo averlo già toccato a luglio, e oggi mostra una crescita del 6% nello stesso periodo. Nonostante il traguardo storico, la leadership resta a Nvidia, che con oltre 4.600 miliardi di dollari di capitalizzazione mantiene il primato di società più preziosa al mondo.