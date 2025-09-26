Antitrust, maxi multa da oltre 936 milioni di euro per sei compagnie petrolifere

A esito della complessa istruttoria, avviata a seguito della denuncia di un whistleblower - prosegue l'Autorità - "è emerso che Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore). Il cartello ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023. Il valore di questa importante componente del prezzo è passato da circa 20 euro al mc del 2019 a circa 60 euro al mc del 2023".