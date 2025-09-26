Antitrust, maxi multa da oltre 936 milioni di euro per sei compagnie petrolifere

Sanzionate Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras e Tamoil per intesa restrittiva della concorrenza del carburante
Maxi multa dell'Antitrust nei confronti delle sei più importanti compagnie petrolifere operanti in Italia (Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil) per oltre 936 milioni complessivi. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - si legge in una nota - ha accertato un'intesa restrittiva della concorrenza nella vendita del carburante per autotrazione per tutte le parti, fatta eccezione per Iplom e Repsol". Lo si legge in una nota. Nel dettaglio, l'Antitrust ha sanzionato Eni per 336.214.660 euro, Esso per 129.363.561 euro, Ip per 163.669.804 euro, Q8 per 172.592.363 euro, Saras per 43.788.944 euro e Tamoil per 91.029.755 euro.
A esito della complessa istruttoria, avviata a seguito della denuncia di un whistleblower - prosegue l'Autorità - "è emerso che Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil si sono coordinate per determinare il valore della componente bio inserita nel prezzo del carburante (componente introdotta dalle compagnie per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in vigore). Il cartello ha avuto inizio il 1° gennaio 2020 e si è protratto fino al 30 giugno 2023. Il valore di questa importante componente del prezzo è passato da circa 20 euro al mc del 2019 a circa 60 euro al mc del 2023".
Secondo l'Antitrust le compagnie hanno attuato contestuali aumenti di prezzo - in gran parte coincidenti - determinati da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate." Il cartello - conclude la nota - è stato facilitato dalla comunicazione del valore puntuale della componente bio in numerosi articoli pubblicati su "Staffetta Quotidiana", noto quotidiano di settore, grazie anche alle informazioni inviate direttamente da Eni al giornale".
"Con riferimento alla notizia della decisione di condanna dell'Azienda nell'ambito del procedimento Antitrust I864 relativo ai costi dei biocarburanti, la Q8 desidera manifestare la propria sorpresa per l'esito della procedura, certa che il proprio operato si sia sempre attenuto al pieno rispetto della normativa vigente, compresa la disciplina in materia concorrenziale e di tutela del consumatore, nonché ai più alti standard di etica commerciale". Così Q8 in una nota nella quale precisa che: "L'Azienda si riserva di analizzare nel dettaglio le motivazioni del provvedimento, traendone le opportune conseguenze anche in termini di eventuale impugnativa innanzi al Tar".
