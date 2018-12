Annuncio di Autostrade: stop per 6 mesi all'aumento dei pedaggi

In quello che viene definito "fattivo spirito di collaborazione con il governo", Autostrade per l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente l'aumento dei pedaggi autostradali. Si tratta, sottolinea una nota, di un'iniziativa per "supportare la crescita e la competitività del Paese mantenendo a proprio carico" l'aumento delle tariffe "per un periodo di sei mesi".