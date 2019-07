LA RIVOLUZIONE 5 luglio 2019 17:39 Anche Tim sbarca nel 5G: via a servizi per famiglie e aziende Lʼa.d. Gubitosi: "Sarà una lunga maratona, investiamo sulla rete". Tre le città pilota (Torino, Roma e Napoli) ma entro lʼanno diventeranno nove

Tim investe sul 5G e fa debuttare i servizi per aziende e famiglie. Si parte da Torino, Roma e Napoli (presso il villaggio delle universiadi), dove Tim ha già acceso il 5G e reso disponibili i primi servizi commerciali per famiglie aziende, per arrivare entro quest'anno in altre sei città - Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari - 30 destinazioni turistiche, 50 distretti industriali e 30 progetti specifici per le grandi imprese, con velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps, con una copertura complessiva pari a circa il 22% della popolazione. Vanno a beneficiare del 5G molti comuni, avvalendosi anche di connessione superveloce grazie alla soluzione Fwa.



Una nuova rivoluzione digitale - Il 5G porterà ad una trasformazione fino ad oggi inimmaginabile della rete fissa e mobile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali: maggiore velocità di download (almeno 10 volte superiore al 4G), minor latenza (10 volte inferiore al 4G), maggiore densità di dispositivi gestiti (fino a 10 volte), uso significativo dell'Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità.



Ecco quanto costerà - Tim ha lanciato le prime offerte commerciali per la clientela consumer e business e per utilizzare da subito la rete di nuova generazione ha siglato partnership con Samsung, Xiaomi e Oppo. Per le famiglie sono due le nuove offerte 5G con velocità fino a 2 Gbps: TIM Advance 5G proposta a partire da 29,99 Euro/mese con 50 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e a partire da 49,99 Euro/mese TIM Advance 5G Top con 100 GB, chiamate e SMS illimitati, video HD e Ultra HD e il roaming incluso anche da Stati Uniti, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Per la clientela business TIM propone l'offerta Senza Limiti 5G che viene proposta a partire da 60 Euro/mese per i nuovi clienti e prevede minuti e SMS illimitati.

Il 5g per il turismo - Grazie al 5G di Tim sono stati presentati alcuni servizi già disponibili per il settore turistico e culturale che tra i primi può beneficiare delle applicazioni della nuova tecnologia. Con speciali visori si possono effettuare visite immersive da remoto in virtual reality a musei e luoghi storici, con la possibilità di dialogare nello stesso ambiente virtuale con una vera guida turistica collegata da chilometri di distanza.



Il cloud gaming - Altra importante applicazione che rende evidenti i benefici del 5G è il cloud gaming con la possibilità di giocare in streaming in una modalità più coinvolgente. E' già possibile seguire un evento live di eSport, cambiando in real time il punto di vista sullo schermo grazie alla funzione multiview con flussi video contemporanei, ad esempio durante una partita di football.



La robotica e la sanità - In ottica Industry 4.0 sono state avviate applicazioni nel campo della robotica e dell'automazione industriale. Con la connessione mobile è possibile comandare bracci robotici utilizzando le funzioni che il servizio 5G offre in termini di banda e latenza. Da dispositivi remoti come laptop e tablet si potranno gestire catene di produzione collocate in location differenti avendone il controllo in real time. Ma anche effettuare operazioni mediche dando la possibilità ai dottori di operare da remoto per garantire così un livello di sanità più elevato in ogni parte del mondo.