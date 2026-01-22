Anche stavolta sui dazi solo minacce e poi dietrofront. Le Borse tornano a correre

TRUMP ANNUNCIA L’INTESA SULLA GROENLANDIA

I listini avevano ripreso fiato già durante il discorso di Donald Trump a Davos, con il presidente che ha confermato le mire sulla Groenlandia ma ha specificato di non voler usare la forza. Poche ore dopo lo stesso Trump, via Truth, ha annunciato che "sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la cornice di un futuro accordo sulla Groenlandia e, di fatto, sull'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato".