Anche il trasporto aereo diventa sempre più ecosostenibile

Alla luce dei progressi già raggiunti negli ultimi 20 anni, la proiezione dell'1% annuale dell'efficienza energetica nel settore aeronautico è realistica. Inoltre, tra 30 anni, un terzo dei carburanti per jet dovrebbe essere composto da combustibili sostenibili (SAF), sviluppati da composti organici e rinnovabili provenienti da alghe, olio di palma, canna da zucchero, barbabietola e altro. Tuttavia, mentre altre tecnologie saranno probabilmente sviluppate per favorire l'efficienza energetica, in un recente rapporto l'Agenzia internazionale per l'energia stima che il SAF può diventare competitivo quando il petrolio supera i 110 dollari al barile.

BISOGNA RIPENSARE L'AVIAZIONE

In tutti i casi, anche in presenza di un aumento dell'efficienza energetica e di una maggiore adozione dei biocarburanti, le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo potrebbero aumentare drasticamente. “Tutti noi, governi, viaggiatori e investitori, dobbiamo ripensare l'aviazione. Il settore delle compagnie aeree ha beneficiato del massiccio sostegno dei governi di tutto il mondo, compresi gli investimenti in aeroporti e altre infrastrutture e l'esenzione fiscale sui carburanti per l'aviazione. Alcuni di questi investimenti potrebbero essere riassegnati alle infrastrutture per un trasporto più efficiente in termini di emissioni di gas serra”, sottolineano gli esperti di Candriam.

VIAGGI IN AEREO DA SCORAGGIARE SE ESISTE UN'ALTERNATIVA

I viaggi in aereo dovrebbero essere scoraggiati laddove esiste un'alternativa. Non vi è alcun argomento razionale per spendere 170 kg di CO2 per un volo di andata e ritorno da Parigi a Marsiglia quando lo stesso viaggio può essere effettuato in treno al "costo" di 6 kg di CO2. Va analizzato se gli investimenti nelle reti ferroviarie e in altre alternative debbano sostituire parzialmente il traffico aereo, riesaminando l'obiettivo sociale sottostante delle compagnie aeree. La "ragion d'essere" per i viaggi aerei è quella di consentire a persone e merci di viaggiare su distanze che altrimenti richiederebbero giorni o addirittura settimane.

IL COSTO AMBIENTALE DEVE ESSERE VALUTATO CORRETTAMENTE

La deregolamentazione del settore nei primi anni '80, combinata con l'emergere di una classe media globale, ha fatto sì che centinaia di milioni di persone stiano usando mezzi di trasporto ad alto contenuto di carbonio. Ma ora il costo ambientale deve essere valutato correttamente: un cittadino europeo che vola andata e ritorno da Londra a New York emette tanta CO2 durante le sue 12 ore di volo (2,4 tonnellate) quanto un'auto di famiglia che viaggia per un anno intero.

LE RESPONSABILITÀ DEGLI INVESTITORI

“Gli investitori hanno la responsabilità di garantire che, attraverso le loro decisioni di allocazione del capitale, questo budget limitato per la CO2 sia speso sia per massimizzare il ritorno degli investitori, sia per massimizzare il rendimento per tutte le parti interessate”, spiegano i professionisti di Candriam. I governi, dal canto loro, non solo devono facilitare la comprensione ai cittadini dell'impatto delle loro decisioni di viaggio e aiutarli ad adattare decisioni di consumo coerenti, ma devono creare incentivi e incanalare i fondi pubblici verso infrastrutture di trasporto a basse emissioni di carbonio. “Le soluzioni per il tempo libero e i viaggi a basse emissioni di carbonio sono già disponibili e trarranno vantaggio da questo cambiamento di comportamento”, concludono gli esperti di Candriam.

Contenuto a cura di Financialounge.com