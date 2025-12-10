Amazon: investimento da 35 miliardi di dollari in India entro il 2030

Amazon comunica un nuovo aumento degli investimenti destinati all'India, con l'obiettivo di ampliare le attività commerciali nel Paese, sostenere l'export, favorire la creazione di nuovi posti di lavoro e sviluppare progetti legati all'intelligenza artificiale nella nazione più popolosa al mondo. In una nota, il gruppo spiega: "Amazon annuncia l'intenzione di investire più di 35 miliardi di dollari in tutte le sue attività in India fino al 2030, cifra che si aggiunge ai 40 miliardi già investiti nel Paese. Questo investimento si concentrerà sull'espansione commerciale e su tre pilastri strategici: digitalizzazione basata sull'IA, la crescita dell'esportazione e la creazione di posti di lavoro".