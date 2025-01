AllianceBernstein vede un 2025 sfidante con opportunità per gli investitori attivi

OPPORTUNITÀ IN IMPRESE INGIUSTAMENTE SVANTAGGIATE

Secondo il quale se è vero che la sovraperformance delle azioni USA rispetto a quelle di altri paesi ha raggiunto livelli storicamente elevati, i mercati azionari non statunitensi saranno sottoposti a notevoli pressioni anche in vista dei nuovi possibili dazi USA. “Potrebbero emergere opportunità in imprese ingiustamente considerate svantaggiate. Alcune aziende giapponesi ed europee che hanno fabbriche negli Stati Uniti potrebbero in realtà beneficiare delle politiche di Trump. Le imprese non statunitensi con posizioni dominanti in mercati di nicchia potrebbero riuscire a resistere alle pressioni derivanti dai dazi. Inoltre, le aziende di alta qualità che non dipendono dalle esportazioni verso gli Stati Uniti non dovrebbero essere danneggiate dalle politiche statunitensi” riferisce il manager.