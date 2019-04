Alitalia, sindacati: "Il 21 maggio sciopero del trasporto aereo"

Uno sciopero di 24 ore del trasporto aereo è stato indetto per il 21 maggio. Lo annunciano le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le motivazioni della protesta sono le difficoltà del settore e la crisi di Alitalia. I commissari straordinari della compagnia aerea, al ministero dello Sviluppo Economico, stanno decidendo, in accordo con il governo, se concedere una proroga alle Ferrovie dello Stato per la presentazione di un'offerta.