Alitalia, sciopero del 21 maggio: cancellata la metà dei voli

Martedì 21 maggio sciopero nazionale del trasporto aereo di 24 ore. Ad eccezione delle fasce garantite, Alitalia è stata costretta a cancellare la metà dei voli nazionali e internazionali programmati per il 21 maggio, oltre ad alcuni voli nella serata del 20 e nella prima mattina del 22. Per limitare i disagi, la compagnia ha attivato un piano straordinario che permetterà di riprenotare il 60% dei viaggiatori sui voli disponibili già in giornata.