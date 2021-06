Alitalia, previsto fondo da 100 milioni per rimborso biglietti e voucher

ansa

Il ministero dello sviluppo Economico prevede un fondo, da 100 milioni di euro per il 2021, per garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi in conseguenza delle norme anti-Covid e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali da Alitalia alla newco. Lo prevede la bozza di decreto su misure fiscali e di lavoro. L'indennizzo è erogato nel caso in cui "non sia garantito analogo servizio di trasporto".