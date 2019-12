Alitalia, Patuanelli: "Non è escluso un intervento pubblico"

"Non è escluso che ci sia l'intervento pubblico anche in questa fase di procedura, non possiamo buttare via quanto fatto in questi due anni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando del dossier Alitalia. Il titolare del Mise ha poi aggiunto: "L'alternativa sarebbe stata mettere gli aerei a terra, che non può essere presa minimamente in considerazione dal governo".