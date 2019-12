Alitalia, Leogrande pronto iniziare: a studio prepensionamenti

Giuseppe Leogrande, neo commissario unico di Alitalia, già martedì sarebbe atteso al ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto sul piano di "riorganizzazione ed efficientamento" previsto dal decreto sulla compagnia aerea per rendere la società più appetibile per la vendita. Efficientamento che potrebbe non significare necessariamente esuberi, mentre sembra quasi certo che l'intervento del neo commissario si tradurrà in prepensionamenti.