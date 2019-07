Alitalia, il gruppo Toto presenta un'offerta a Mediobanca

Il gruppo Toto ha presentato un'offerta per partecipare alla newco Alitalia . La lettera è stata inviata a Mediobanca, che in qualità di advisor di Ferrovie dello Stato aveva sollecitato l'invio della proposta da parte degli interessati, come previsto, entro le 18. L'interesse è stato espresso anche da Atlantia , Claudio Lotito e il patron di Avianca German Efromovich .

Mise: "Lunedì si chiude" - Sabato il Mise aveva confermato che la scadenza ultima e inderogabile per la chiusura del consorzio per Alitalia sarà il 15 luglio, sottolineando "la totale neutralità rispetto ai soggetti che ad oggi hanno manifestato interesse nella newco. Non esistono pregiudizi così come non esistono preferenze".



Sciopero il 26 luglio e il 6 settembre - Intanto i sindacati hanno proclamato due giornate di scioperi di piloti e assistenti di volo, il 26 luglio e il 6 settembre.