Alitalia, il commissario: obiettivo ambizioso per newco l'1 giugno

L'obiettivo "molto ambizioso" di partenza della newco pubblica per la nuova Alitalia è l'1 giugno: a indicare la data è il commissario straordinario della compagnia di bandiera, Giuseppe Leogrande, in un'audizione in commissione Trasporti alla Camera. La nuova compagnia, ha precisato Leogrande, partirà con due newco: "una prenderà in affitto il ramo CityLiner (la compagnia regionale) e l'altra il ramo di Alitalia".