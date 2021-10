Alitalia, i sindacati al lavoro sulla cassa integrazione fino al 2023

La cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia che non saranno assorbiti da Ita potrebbe essere estesa fino al 2023. E' quanto si apprende da fonti sindacali, secondo cui bisognerebbe lavorare sulla copertura economica della misura. Al tavolo delle trattatvie ci sono il ministro Andrea Orlando, il viceministro Laura Castelli e, per Infrastrutture e mobilità sostenibili, il viceministro Teresa Terranova.