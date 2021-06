Alitalia, Giorgetti: sforzo incredibile del governo, ora mesi difficili

Ansa

"Non ci sono certezze per nessuno in tempo di pandemia e il mercato ne sarà sconvolto. Tutti quanti devono comprendere l'incredibile sforzo per far partire una compagnia pubblica che risponda ai criteri di economicità". Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sul caso Alitalia. "Voglio far capire a tutti, compresi i sindacati - ha poi aggiunto - che lo sforzo del governo è importante. Saranno mesi complicati".