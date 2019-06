Alitalia, dopo vertice a Palazzo Chigi si riapre la partita Atlantia

E' aperto nel governo il discorso su un possibile ingresso di Atlantia in Alitalia. Lo affermano fonti dopo il vertice notturno su Autostrade a Palazzo Chigi. "Nessuno scambio", sottolinea una fonte pentastellata, con il possibile ritiro delle concessioni dopo la vicenda del ponte Morandi. Ma la possibilità che Atlantia entri nel capitale della compagnia di bandiera, caldeggiata dalla Lega ma non dal M5S, non sarebbe più un tabù nell'esecutivo.