Alitalia, Di Maio: manifestazioni interesse, ma niente di formale

Su Alitalia "varie manifestazioni di interesse stanno arrivando, ma non ci è arrivato ancora niente di formale". Lo ha riferito il vicepremier Luigi Di Maio. Dopo la proroga dei termini per avanzare offerta "al 15 giugno si deve chiudere il piano industriale, per poi avviare la procedura antitrust e le consultazioni sindacali", ha spiegato. Dopo tanti tentativi falliti, "la mia idea su Alitalia è rilanciamola. Il futuro è il lungo raggio", ha aggiunto.